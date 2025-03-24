Jose Mourinho: 'Başım belaya girer!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Londra'da düzenlenen UFC etkinliğini O2 Arena'da takip etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
UFC sosyal medya ekibi gecenin dövüşü öncesi Jose Mourinho'ya düşüncelerini sordu.
Mourinho'nun bu soruya cevabı "Konuşursam başım belaya girer" oldu.
UFC sosyal medya ekibinin Mourinho paylaşımı on binlerce beğeni ve yorum aldı.
UFC sosyal medya ekibi gecenin dövüşü öncesi Jose Mourinho'ya düşüncelerini sordu.
Mourinho'nun bu soruya cevabı "Konuşursam başım belaya girer" oldu.
UFC sosyal medya ekibinin Mourinho paylaşımı on binlerce beğeni ve yorum aldı.