Jose Mourinho: "Başım belaya girer!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli arada Londra'da düzenlenen UFC dövüş gecesini yerinde takip etti. Mourinho gecenin dövüşüyle ilgili soruya "Konuşursam başım belaya girer" cevabını verdi.

, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Başım belaya girer!'
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24 Mart 2025 09:07
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Londra'da düzenlenen UFC etkinliğini O2 Arena'da takip etti.

UFC sosyal medya ekibi gecenin dövüşü öncesi Jose Mourinho'ya düşüncelerini sordu.

Mourinho'nun bu soruya cevabı "Konuşursam başım belaya girer" oldu.

UFC sosyal medya ekibinin Mourinho paylaşımı on binlerce beğeni ve yorum aldı.  

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