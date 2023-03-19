Jorge Jesus'tan uyarı: 'Hata istemiyorum'

Lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada Alanyaspor engelini geçip şampiyonluk umudunu artırmak isteyen Fenerbahçe, bugün oynanacak karşılaşmaya kilitlenmiş durumda.
Hafta içinde Sevilla'ya elenerek Avrupa defterini kapatan Kanarya'da takım içerisinde herkes Alanyaspor sınavını, 'Şampiyonluk yolunda en keskin viraj' olarak görüyor. 60 puanlı Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, farkı azaltmayı hedefliyor.
JORGE JESUS'TAN TAKIMA UYARI
Taraftarına Sevilla üzüntüsünü unutturmak isteyen oyuncular galibiyet için kenetlenirken, teknik kadro sürekli uyarılarda bulunuyor. Son haftalarda formsuz bir grafik çizen Alanyaspor'un yeniden bir çıkış aradığına dikkat çeken teknik direktör Jorge Jesus, özellikle bireysel hata yapılmaması konusunda öğrencilerinin dikkatini çekti.
Hafta içinde Sevilla'ya elenerek Avrupa defterini kapatan Kanarya'da takım içerisinde herkes Alanyaspor sınavını, 'Şampiyonluk yolunda en keskin viraj' olarak görüyor. 60 puanlı Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, farkı azaltmayı hedefliyor.
JORGE JESUS'TAN TAKIMA UYARI
Taraftarına Sevilla üzüntüsünü unutturmak isteyen oyuncular galibiyet için kenetlenirken, teknik kadro sürekli uyarılarda bulunuyor. Son haftalarda formsuz bir grafik çizen Alanyaspor'un yeniden bir çıkış aradığına dikkat çeken teknik direktör Jorge Jesus, özellikle bireysel hata yapılmaması konusunda öğrencilerinin dikkatini çekti.