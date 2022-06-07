Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yönetime sunduğu listede orta sahanın önemi büyük. Özellikle dikine futbol oynanmasını isteyen Jesus, mevcut kadroda Luiz Gustavo, sözleşmesi biten Jose Sosa ve kadro dışı olan Ozan Tufan'ı düşünmüyor.



Jesus'un verdiği listede hem 6 numara bir orta saha hem de 8 numara oynayabilen bir isim yer alıyor.



William Carvalho, Willian Arao, Al Musrati gibi isimler listede duruyor.



