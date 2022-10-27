Jorge Jesus'tan kadroda 3 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fransa'nın Rennes takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.



Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de değerlendirmedi.



Jesus, kadroda bulunmayan İsmail Yüksek'in yerine Willian Arao'yu oynatırken, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Bright Osayi-Samuel'i tercih etti. Portekizli çalıştırıcı, hücumda ise Michy Batshuayi'nin yerine Joao Pedro'yu 11'de görevlendirdi.



Jorge Jesus, Rennes karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma üçlüsü Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai'den oluştu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Lincoln Henrique'yi görevlendiren 68 yaşındaki çalıştırıcı, orta alanda Willian Arao ile Miguel Crespo'yu tercih etti. İrfan Can Kahveci'yi son haftalarda olduğu gibi hücumun arkasında serbest oyuncu şeklinde değerlendiren Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Joao Pedro'ya güvendi.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Miha Zajc, Emre Mor ve Michy Batshuayi ise yedekler arasında yer aldı.





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