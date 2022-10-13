Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca ile karşı karşıya geleceği maçın 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus AEK Larnaca maçı kadrosunda sürpriz bir karar aldı.
Uzun süre 11'de şans bulamayan Arda Güler, AEK Larnaca maçına ilk 11'de başlayacak.
Genç oyuncu, 11 Ağustos'taki Slovacko maçından sonra ilk kez 11'de yer alacak.
İşte Fenerbahçe'nin 11'i:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus AEK Larnaca maçı kadrosunda sürpriz bir karar aldı.
Uzun süre 11'de şans bulamayan Arda Güler, AEK Larnaca maçına ilk 11'de başlayacak.
Genç oyuncu, 11 Ağustos'taki Slovacko maçından sonra ilk kez 11'de yer alacak.
İşte Fenerbahçe'nin 11'i:
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