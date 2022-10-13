Jorge Jesus, oyundan taviz istemiyor

Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan sakatlıklar, taktiği ve 11'i sürekli değiştiren Jorge Jesus'un hamle şansını azalttı. Portekizli teknik adam, son iki maç olan AEK Larnaca ve Karagümrük mücadelelerinde 4'lü savunmayı tercih etti.



11 YİNE DEĞİŞECEK



Jesus'un Luan'ın sakatlığı ve Szalai'nin yorgunluğu nedeniyle bugün de aynı sistemle takımını sahaya sürmesi bekleniyor. Taktik değişmeyecek gibi görünüyor ancak eksiklere rağmen Portekizli hoca bu akşam yine 11'de rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Mide enfeksiyonu nedeniyle Karagümrük maçının kadrosundan son anda çıkartılan Ferdi Kadıoğlu tamamen iyileşti. Başarılı oyuncunun bugün formasına kavuşması bekleniyor. Ayrıca Serdar Aziz ve Ezgjan Alioski'nin de ilk 11'e dönmesi muhtemel.



BATSHUAYI KARARI NETLEŞMEDİ



Portekizli teknik adam, Karagümrük maçında hat-trick yapan Enner Valencia'yı bugün kulübeye çekerek dinlendirmeyi planlıyordu. Ekvadorlu yıldızın yerine de son maçta galibiyet golünü atan, geçen hafta da AEK Larnaka karşısında fileleri sarsan Michy Batshuayi'nin oynaması bekleniyordu. Ancak Batshuayi, soğuk algınlığı nedeniyle dünkü antrenmana katılmadı. Belçikalı oyuncunun hastalığı ciddi olmadığı için Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne götürüldü. Golcü oyuncunun bu akşam sahaya 11'de çıkıp çıkmayacağına, maç saatinde karar verilecek. Batshuayi, Sarı-Lacivertli formayla 6 mücadelede sadece 201 dakika sahada kalmasına rağmen 5 isabetli şutta 3 kez ağları havalandırdı. 29 yaşındaki forvet, oynadığı her 67 dakikada 1 gol sevinci yaşadı.





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