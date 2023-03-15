Jorge Jesus için tur 'orta saha'dan geçiyor!

Fenerbahçe, salı günü yaptığı idmanla Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör Jorge Jesus da uyarılarını sürdürdü.



Saha idmanı öncesi oyuncularla kısa bir toplantı yaptığı belirtilen Portekizli hoca, deplasmanda alınan 2-0'lık yenilginin önemi olmadığını söyledi. Sarı laciverti çalıştırıcının "Orada galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Bunu herkes gördü. Siz de farkındasınız. İspanya'da yapamadığımızı kendi sahamızda yapabiliriz" dediği belirtildi.



"ŞANS DA ÖNEMLİ"



Galibiyetin kilidinin orta saha mücadelesinden geçeceğini söyleyen ve ilk maçta olduğu gibi bu bölgede mutlak hakimiyet kurmaları gerektiğinin altını çizen Jorge Jesus'un şunları söylediği bildirildi:



"Topu kontrol ettiğiniz müddetçe rakibe baskı kurmamıza gerek yok. Oyunu domine eden biz olmalıyız. Yine aynı fırsatları yakalarsak turu geçen biz oluruz. Yeter ki bu kez şans da yanımızda olsun. Ben turdan çok umutluyum, siz de öyle olun..."



ZAJC'A ÖZEL GÖREV



Öte yandan bire bir görüşmeler de yapan Jesus'un, son dönemde yıldızını parlatan Miha Zajc başta olmak üzere orta saha oyuncularıyla da konuştuğu belirtildi.



Usta hocanın,Slovak futbolcuya "Hem atak başlatma hem rakibi karşılama sorumluluk sana ait olacak" diyerek özel görev verdiği gelen haberler arasında...







