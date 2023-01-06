Jorge Jesus: 'Biz Galatasaray'dan iyi takımız'

Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray'la karşılaşacak sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik adam taktik programların yanı sıra oyuncularına mental destek de sağlıyor.



Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Kariyerinde Portekiz ve Brezilya'da birçok derbiye çıkan tecrübeli teknik adam, oyuncularına Samandıra'da, "Kendinizi baskı altına almayın, normal bir maça çıkıyoruz. Diğerlerinden bir farkı yok." dedi.



"BİZ GALATASARAY'DAN İYİ TAKIMIZ"



Jesus, "Şunu bilin, biz Galatasaray'dan iyi takımız. Onlar sezon başından beri ilk kez haftada 3 maç oynamaya başladı. Biz ise sürekli bu tempodayız." diyerek sözlerini sürdürdü.



"GALATASARAY'I YENECEĞİZ"



Portekizli teknik adam, "Bu maçı da çıkıp alacağız ve taraftarımızı evine lider olarak göndereceğiz." ifadelerini kullandı.



