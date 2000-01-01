Jordan, Zion'a özel ayakkabıyı 2021'de tanıtacak

Jordan markasının, New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'a özel üreteceği ayakkabısını, 2021'de tanıtacağı açıklandı.



Jordan'ın potansiyel bir Zion Williamson ayakkabısının piyasaya sürülme tarihi ve adı, Zion'ın geçen yıl giyim şirketiyle en zengin yıllık çaylak sözleşmesini imzalaması sonrasında ortaya çıktı.



DJ Folk'a göre Jordan, Williamson için gelecek yılın başlarında "Z Code" isimli ayakkabıyı tanıtacak. Muhtemel görünümü ve tasarımı hakkında ek ayrıntılar olmadığı için, söylentilere göre ayakkabının resimleri henüz gün yüzüne çıkmış değil.



Williamson, Temmuz 2019'da Jordan ile, NBA tarihindeki en zengin yıllık çaylak ayakkabı anlaşması olan beş yıllığı 75 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Bu sezon yeni Air Jordan XXXIV ayakkabılarının çıkışına yardımcı olan Zion'ın, sonunda anlaşmanın bir parçası olarak kendisine özel bir spor ayakkabı çıkacağı söylendi.



Williamson, bu sezon oynadığı 24 maçta 22.5 sayı, 6.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalayarak, Yılın Çaylağı ödülü oylamasında üçüncü olmuştu. Ligdeki en pazarlanabilir oyunculardan biri olarak ortaya çıkan Zion'ın, yepyeni bir ayakkabı serisinin başlatılmasına yardımcı olmak için mükemmel bir seçim olduğu düşünülüyor.



