Jonjo Shelvey imzaya yakın!

Jonjo Shelvey, Eyüpspor'dan ayrılıp ara transferde Rizespor'a dönmeyi planlıyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; X.com
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Jonjo Shelvey imzaya yakın!
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29 Aralık 2024 13:26
Son güncelleme 29 Aralık 2024 13:53

Eyüpspor, Jonjo Shelvey'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Bu sezon 8 maçta kadroya giren, 6'sında 202 dakika şans bulan ve 2 kez ilk 11'de yer alan 32 yaşındaki İngiliz yıldız, kulübüyle köprüleri attı.

HAYRANLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Shelvey, Eyüpspor'u da Instagram hesabından takipten çıktı. Tecrübeli dinamonun yolu iz bıraktığı Rizespor'la kesişecek. Eyüp'teyken de Rizespor'un maçlarını takip eden ve hayranlığını gizlemeyen yeşil-mavili taraftarların sevgilisi Shelvey, ara transferde Atmacalar'a geri dönecek.

YÖNETİM TÜM ŞARTLARINI ZORLUYOR

İngiltere Milli Takımı'nda da 6 kez oynayan Shelvey, geçen sezon kiralık oynadığı Atmacalar'da 33 karşılaşmada, 3 gol, 7 asist yaptı. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'in sözleşmesini feshettiği Shelvey, Karadeniz ekibiyle görüşmelerinde uzlaşma sağlayamamış ve sezon başında ligin yeni takımı Eyüp'ün yolunu tutmuştu. Bu gelişmeler üzerine yeşil-mavili taraftarların da gönüllerinde taht kuran ve tam bir Rize aşığı olan Shelvey için yönetim, tüm şartlarını zorluyor.

 

 

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