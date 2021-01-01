John Wall sezonu kapattı!

Houston Rockets, point guard John Wall'un hamstring gerginliğinden ötürü sezonun geri kalanını kaçıracağını duyurdu.



30 yaşındaki oyuncu, sakatlığı geçtiğimiz Cuma günü LA Clippers'a karşı oynadığı maçta yaşamıştı.



Son sezonlarda birçok sakatlık yaşayan Wall, Houston'daki ilk sezonunda yine sınırlı sayıda maç oynayabilmişti. Mart ayında diz sakatlığından ötürü beş maç kaçırması sonrası, ağrıları yüzünden Ocak ayında yine oldukça az sayıda maçta forma giyebilmişti. Wall'un her iki rahatsızlığı da sol diziyle ilgiliydi.



Bu ayın başlarında dört maç daha kaçırdıktan sonra, Wall, hamstring gerginliği ve kalça sakatlıklarıyla boğuştuğunu açıklamıştı.



Wall, bu sezon oynadığı 40 maçta 20.6 sayı, 6.9 asist, 3.2 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamaları ile oynamıştı.



