Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

John Wall sezonu kapattı!

Houston Rockets, point guard John Wall'un hamstring gerginliğinden ötürü sezonun geri kalanını kaçıracağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets, point guard John Wall'un hamstring gerginliğinden ötürü sezonun geri kalanını kaçıracağını duyurdu.

30 yaşındaki oyuncu, sakatlığı geçtiğimiz Cuma günü LA Clippers'a karşı oynadığı maçta yaşamıştı.

Son sezonlarda birçok sakatlık yaşayan Wall, Houston'daki ilk sezonunda yine sınırlı sayıda maç oynayabilmişti. Mart ayında diz sakatlığından ötürü beş maç kaçırması sonrası, ağrıları yüzünden Ocak ayında yine oldukça az sayıda maçta forma giyebilmişti. Wall'un her iki rahatsızlığı da sol diziyle ilgiliydi.

Bu ayın başlarında dört maç daha kaçırdıktan sonra, Wall, hamstring gerginliği ve kalça sakatlıklarıyla boğuştuğunu açıklamıştı.

Wall, bu sezon oynadığı 40 maçta 20.6 sayı, 6.9 asist, 3.2 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamaları ile oynamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal