Jhon Duran'dan Süper Lig'de ilk gol

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran, Trendyol Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı.
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de yalnızca 142 dakika süre alabilen 21 yaşındaki golcü, Beşiktaş karşısında skoru 3-2'ye getiren golü attı.
Emirhan Topçu'ya pres yapıp topu kazanan ve ardından tek vuruşta fileleri havalandıran Duran, Süper Lig'de de ilk kev ağları havalandırdı.
Duran, daha önce sadece Feyenoord maçında ağları havalandırmıştı.
