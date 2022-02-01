Jesse Sekidika, Eyüpspor'a transfer oldu

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladıklarını açıkladı

Haber; Sporx.com
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Jesse Sekidika, Eyüpspor'a transfer oldu
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01 Şubat 2022 12:37
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, Galatasaray'dan Sekidika'yı kiraladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Jesse Sekidika! Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Jesse Sekidika'ya hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz."

Sekidika sezonun ilk devresinde Belçika ekibi Leuven'de kiralık olarak oynamıştı

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