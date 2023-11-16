Jean Onana'ya Süper Lig'den talip!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak hiçbir varlık gösteremeyen Jean Onana, Beşiktaş'ta kadroda düşünülmüyor. Kiralık ya da bonservisiyle takımdan gönderilmek istenen Kamerunlu orta sahaya talip çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Jean Onana'ya Süper Lig'den talip!
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16 Kasım 2023 12:10
Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Jean Onana ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Kamerunlu futbolcuya Kayserispor talip oldu. Süper Lig temsilcisinin, geri planda kalan orta saha oyuncusunu devre arasında sezon sonuna kadar kiralamak için yeni yönetimle görüşmede bulunacağı bildirildi.

4 MİLYON EURO ÖDENDİ

Beşiktaş'ta 10 maça çıkan Jean Onana, şu ana kadar 1 asist üretti. 188 dakika sahada kalan Kamerunlu oyuncunun bonservisi için sezon başında Lens'e 4 milyon euro ödendi.  

 

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