Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Jean Onana ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Kamerunlu futbolcuya Kayserispor talip oldu. Süper Lig temsilcisinin, geri planda kalan orta saha oyuncusunu devre arasında sezon sonuna kadar kiralamak için yeni yönetimle görüşmede bulunacağı bildirildi.
4 MİLYON EURO ÖDENDİ
Beşiktaş'ta 10 maça çıkan Jean Onana, şu ana kadar 1 asist üretti. 188 dakika sahada kalan Kamerunlu oyuncunun bonservisi için sezon başında Lens'e 4 milyon euro ödendi.
Kamerunlu futbolcuya Kayserispor talip oldu. Süper Lig temsilcisinin, geri planda kalan orta saha oyuncusunu devre arasında sezon sonuna kadar kiralamak için yeni yönetimle görüşmede bulunacağı bildirildi.
4 MİLYON EURO ÖDENDİ
Beşiktaş'ta 10 maça çıkan Jean Onana, şu ana kadar 1 asist üretti. 188 dakika sahada kalan Kamerunlu oyuncunun bonservisi için sezon başında Lens'e 4 milyon euro ödendi.