Jean Onana'lı Genoa, sessizliğini bozamadı!

İtalya Serie A'nın 32. hafta maçında Genoa, Hellas Verona'ya konuk oldu.



Marcantonio Bentegodi Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Devre arasında Beşiktaş'tan Genoa'ya kiralık olarak gelen Jean Onana, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 62. dakikada Vitinha'nın yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Genoa, puanını 39 yaptı. Hellas Verona ise 32 puana yükseldi.



İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Genoa, Lazio'yu konuk edecek. Hellas Verona, Roma deplasmanına gidecek.