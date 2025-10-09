09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Jazz, Lauri Markkanen takasına 'oldukça açık'

09 Ekim 2025 12:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Utah Jazz yönetimi, Sports Illustrated yazarı Chris Mannix'in haberine göre yıldız forvet Lauri Markkanen'i takaslamaya "oldukça açık" durumda.

28 yaşındaki eski All-Star'ın takas edilme olasılığı, Utah'ın 2024 yazında Golden State Warriors'tan gelen teklifi reddetmesine rağmen beklediği güçlü piyasanın oluşmamasıyla yeniden gündeme geldi.

Markkanen, dört yıllığı 196 milyon dolarlık kontratının ilk sezonunda. 2024–25 sezonunda 19.0 sayı, 5.9 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla istikrarlı bir performans sergiledi.


2022'de All-Star seçilen Fin forvet, kariyeri boyunca 18.2 sayı, 7.1 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakaladı. Üçlük isabet oranı ise kariyeri boyunca %36.9 seviyesinde.

Jazz kadrosunda Walker Kessler, Taylor Hendricks, Keyonte George gibi genç isimlerin yanı sıra Kevin Love, Mo Bamba ve Jusuf Nurkić gibi tecrübeli oyuncular yer alıyor. Utah yönetimi, uzun vadeli kadro esnekliğini güçlendirecek takas seçeneklerini araştırıyor.

Mannix'e göre, Jazz yönetimi uygun bir teklifin gelmesi halinde Markkanen'i takaslamaya sıcak bakıyor. Kulüp, piyasanın seyrini izleyerek olası bir hamlenin çekirdek kadro ve geleceğe yönelik planlar üzerindeki etkisini değerlendiriyor.

