New Orleans Pelicans forveti Javonte Green, kontratının feshedilmesi konusunda takımıyla anlaşmaya vardı ve serbest kaldıktan sonra Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzalamayı planlıyor.



ESPN'in haberine göre Green hamlesi, Doğu Konferansı lideri Cavaliers'a kanat rotasyonunda ek bir güç katacak. Cleveland, kısa süre önce Atlanta Hawks'tan De'Andre Hunter'ı kadrosuna katmış ve bu transfer için Caris LeVert, Georges Niang, birkaç ikinci tur draft hakkı ve takas haklarını feda etmişti.



Green'in takıma katılması, Cavaliers'ın Boston Celtics'e karşı daha güçlü bir savunma yapmasına yardımcı olabilir. Özellikle Jayson Tatum ve Jaylen Brown gibi yıldızlara karşı fiziksel bir alternatif olması bekleniyor.



Pelicans formasıyla son maçında 34 dakika süre alan Green, sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Zion Williamson'ın yerine sahaya çıkmış ve Sacramento Kings'e karşı 9 sayı, 7 ribaund, 5 top çalma ve 2 asistlik katkı vermişti.



Pelicans ile bu sezon 5.8 sayı, 3.6 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamaları yakalayan Green, takımın en çok blok yapan ve top çalan ikinci oyuncusu konumundaydı.



Kariyerinde daha önce üç farklı takımda forma giyen Green, Cavaliers ile NBA'deki altıncı sezonuna başlayacak.



