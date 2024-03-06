Jasikevicius: "Real Madrid maçında iyi savunma yapmalıyız"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Jasikevicius, Real Madrid ile yarın yapacakları maçla ilgili, "Elbette oraya, çok zor bir maçın bizi beklediğini anlayarak, kazanmak için gerekli istek ve arzuyla gitmemiz gerekiyor." dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Jasikevicius: 'Real Madrid maçında iyi savunma yapmalıyız'
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06 Mart 2024 14:51
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile yarın yapacakları maçta iyi savunma yapmaları gerektiğini söyledi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Jasikevicius, Avrupa'nın en iyi takımıyla mücadele edeceklerini belirterek, "Elbette oraya, çok zor bir maçın bizi beklediğini anlayarak, kazanmak için gerekli istek ve arzuyla gitmemiz gerekiyor. Her zamanki gibi Madrid'e karşı anahtar nokta kolay sayılara izin vermemek olacak. Çünkü geçiş hücumlarında ve üç sayılık atışlarda çok iyiler. Sonrasında ise belirleyici nokta ribauntlar olacak. Tavares ve Poirier'in hücum ribaundu güçlerini azaltmamız gerekiyor." görüşlerine yer verdi.

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Nate Sestina ise büyük bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki karşılaşmalar play-off'ta yer almamız açısından büyük önem taşıyor. Açıkçası Real Madrid çok iyi bir takım. Puan durumunda ilk sıradalar. Geçen seferki sonuca rağmen bu yeni bir maç olacak; bu yüzden en iyi şekilde hazırlanmalı, odaklanmalı ve her şeyimizi ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

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