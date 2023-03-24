Eski NBA All-Star'ı Antawn Jamison, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın Michael Jordan gibi olduğunu, ancak Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in geçmişte "vurdumduymaz" olduğunu iddia etti.



LeBron'un eski takım arkadaşlarından olan Jamison, Kobe ve LeBron'un zihniyeti ve basketbola yaklaşımının büyük ölçüde farklı oluşu konusuna, geçenlerde 'Vince Carter Show'da şu şekilde değindi:



"İlk Cavaliers dönemi sonrasında, LeBron'un Miami gibi bir takıma gitmesi gerekiyordu. LeBron ve Kobe arasındaki fark ise, Kobe zihniyet açısından Mike'a daha çok benziyordu. Bron'ın daha vurdumduymaz bir havası vardı. Takım arkadaşlarıyla tokalaşmaları, eğlenmesi ve iyi vakit geçirmesi falan gibi.



Bu yüzden Bron'ın Pat Riley'nin yanına gitmesi ve Mike'ın, Magic'in (Johnson) ve D-Wade'in (Dwyane Wade) halihazırda sahip olduğu zihniyeti öğrenmesi gerekiyordu. Miami'deki birkaç yılda, bu sayede seviye atlamıştı. Ve Miami'den döndükten sonra, organizasyondaki insanlardan duyduğuma göre, farklı bir şekilde döndüğü belli oluyordu."



Miami'de iki şampiyonluk kazanan LeBron, ardından sırasıyla Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers'ta iki şampiyonluk daha kazanmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ