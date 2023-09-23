Jamie Vardy attı, Leicester kazandı

İngiltere Championship Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında Leicester City, Bristol City'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jamie Vardy attı, Leicester kazandı
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23 Eylül 2023 18:58
İngiltere Championship Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında Leicester City ile Bristol City karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Leicester City 1-0 kazandı. Leicester'a galibiyeti getiren golü 67. dakika penaltıdan Jamie Vardy kaydetti.

İngiliz ekibinde milli oyuncumuz Yunus Akgün karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City puanını 21 yaparak liderliğini sürdürdü. Konuk ekip Bristol City 12 puanda kaldı.

Leicester City önümüzdeki hafta Blackburn deplasmanına gidecek. Bristol City ise sahasında Stoke City'i ağırlayacak.

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