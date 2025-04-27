İzmit'teki gol düellosu Boluspor'un!

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Kocaelispor ile Boluspor karşı karşıya geldi.



Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede Boluspor, deplasmanda Kocaelispor'u 4-3 mağlup etti.



Boluspor, 6. dakikada Florent Hasani'nin golüyle öne geçti. 19. dakikada Kosta Aleksic farkı ikiye çıkarırken, 38. dakikada Kocaelispor'dan Samet Yalçın skoru 2-1 yaptı. 44. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Florent Hasani, Boluspor'u 3-1 öne geçirdi. Kocaelispor, 54. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 60. dakikada Ahmet Sagat'ın golleriyle eşitliği sağladı. Ancak 67. dakikada Jefferson'un penaltıdan attığı golle Boluspor, sahadan 4-3 galip ayrıldı.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte Boluspor, ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak puanını 55'e yükseltti.



Süper Lig'e yükselmeyi daha önce garantileyen Kocaelispor ise 69 puanda kaldı ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.



Stat: Yıldız Entegre Kocaeli



Hakemler: Erdem Mertoğlu, Gökmen Baltacı, Azem Zorlu



Kocaelispor: Batuhan Ahmet Şen, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Onur Öztonga), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan (Dk. 46 Yunus Emre Gedik), Pedrinho, Mendes, Samet Yalçın (Dk. 59 Vukovic), Mesut Can Tunalı (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Furkan Gedik (Dk. 46 Ahmet Sağat), Oğulcan Çağlayan



Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Iskandarlı, Fethi Özer (Dk. 46 Jefferson), Oulare, Enes Alıç, İshak Karaoğul, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 83 Işık Kaan Arslan), Aleksic (Dk. 90+6 Hüsamettin Yener), Lico, Mukairu (Dk 90+6 Eren Erdoğan), Hasani (Dk. 83 Babacar)



Goller: Dk. 38 Samet Yalçın, Dk. 54 Oğulcan Çağlayan, Dk. 60 Ahmet Sağat (Kocaelispor), Dk. 7 ve 44 Hasani, Dk. 19 Aleksic, Dk. 67 Jefferson (Penaltıdan) (Geosis Boluspor)



Sarı kartlar: Dk. 23 Samet Yalçın, Dk. 76 Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Dk. 65 Oğuz Kağan Güçtekin (Geosis Boluspor)



