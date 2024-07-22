İzmir'in gözü Paris'te olacak

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na geri sayım sürerken, İzmirlilerin gözü ay-yıldızlı ekibimizin yanında olimpiyatlara ilk kez takım halinde kota alan Erkekler Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın üzerinde olacak.



Cimnastikte İzmir'de yetişen sporcuların elde ettiği uluslararası derecelerle başarı çıtasını her yıl yükselten Türkiye, ilk kez takım halinde dünyanın en büyük spor organizasyonunda madalya arayacak. Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz Cuma günü başlayıp 11 Ağustos'a kadar devam edecek olimpiyatlarda İzmirli Erkekler Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin'in çalıştırdığı, Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Emre Dodanlı'dan oluşan ekibimiz yine tarihi bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak.



Cimnastikte ilk kez Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Göksu Üçtaş Şanlı'yla temsil edilen ülkemizde İzmirli sporcumuz Ferhat Arıcan hem Rio 2016 Olimpiyatları'na katılıp cumhuriyet tarihinde bu başarıya ulaşan ilk erkek cimnastikçimiz oldu, hem de Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda paralel barda bronz madalya kazanarak cimnastikte ilk olimpiyat madalyamızı getirdi.



Tokyo'da Türkiye'yi Ferhat Arıcan'ın yanı sıra yine İzmir'den çıkan Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız İbrahim Çolak ile Adem Asil, dünya ikincisi Ahmet Önder ve kadınlarda Nazlı Savranbaşı temsil etti. Millilerimiz geçen yıl ekim ayında ise Belçika'nın Antwerp kentinde düzenlenen 52'nci Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda takım halinde ilk defa olimpiyat kotası kazandı.



MADALYA KOLEKSİYONU YAPTILAR



Olimpiyatlar öncesi Antalya'daki kamplarını tamamlayan millilerimiz geçen hafta Paris'e uğurlandı. Olimpiyatlarda takım halinde madalya kovalayacak cimnastikçilerimiz bireysel dallarda da yine madalya için yarışacak. Üst üste üçüncü olimpiyatına katılıp cimnastikte kendisine ait olan rekoru geliştiren, tek olimpiyat madalyalı sporcumuz olan Ferhat Arıcan, daha önce Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya aldı. İbrahim Çolak, halkada 2019'da Dünya Şampiyonası'nda, 2020'de Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarihi ilkleri başardı.



Aslen Mısırlı olup İbrahim Çolak gibi İzmir'de Yılmaz Göktekin'in yetiştirdiği Adem Asil, 2022'de halkada Dünya, 2023'te halkada ve genel tasnifte Avrupa şampiyonu oldu. Adem kısa süre içinde Avrupa'da 3 gümüş, 4 bronz da aldı. 2019'da paralel barda Dünya Şampiyonası'nda ikinci olup tarihe geçen Ahmet Önder, Avrupa Şampiyonası'nda 3 gümüş, 1 bronz madalyayı boynuna taktı. Kanada'da yetişen Emre Dodanlı ise ilk kez olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek.





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