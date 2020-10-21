İzmir derbisinde kazanan Altınordu oldu

TFF 1. Lig'in 6. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Altınordu, Altay'ı 2-1 mağlup etti.



Altay'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan teknik direktör Yücel İldiz'in yanı sıra 8 futbolcu da müsabakada görev yapamadı.



Altınordu'nun analiz antrenörü Volkan Çırak 85. dakikada hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu



Hakemler: Hakan Ceylan, Yusuf Bozdoğan, Sezgin Çınar



Altınordu: Erhan Erentürk, Alper Tursun, Ufuk Budak, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Hüsamettin Yener (Dk. 64 Metehan Mimaroğlu), Furkan Çil, Ahmet Dereli (Dk. 64 Enis Destan), Muhammed Mert (Dk. 56 Muzaffer Kocaer), Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Oğuzhan Akgün)



Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, Cocalic (Dk. 90+1 Çağlar Birinci), İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Regattin (Dk. 90+1 Kazımcan Karataş), Scuk, Yekta Kurtuluş (Dk. 64 Eren Erdoğan), Erhan Çelenk, William (Dk. 46 Gnanduillet), Paixao



Goller: Dk. 7 Paixao (Altay), Dk. 9 ve 44 Ahmet Dereli (Altınordu)



Sarı kartlar: Dk. 41 Alper Tursun, Dk. 64 Ufuk Budak (Altınordu)



BALIKESİR VE BOLU'DAN GOLSÜZ GECE



TFF 1. Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor, sahasında Beypiliç Boluspor'la 0-0 berabere kaldı.



Stat: Balıkesir Atatürk



Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman



Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören, İsmail Yüksek (Dk. 68 Celal Emir Dede), Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Otoo, Cumali Bişi, Kethevoama, Mrsic, Doğa İşeri, Ezeh (Dk. 89 Oğuzhan Aydoğdu)



Boluspor: Orlando Masquera, Kerim Alıcı, Melih Okutan, Bekir Yılmaz, Rydel Poepon (Dk. 45 Muhammet Arslantaş), Nemanja Mihajlovic (Dk. 45 Gökhan Sazdağı), Muhammed Bayır, Alican Özfesli (Dk. 89 Aboa Belili), Ali Keten (Dk. 89 Fethi Özer), Aykut Demir, Burak Bekaroğlu



Sarı kartlar: Dk. 35 Otoo, (Balıkesirspor), Dk. 35 Muhammed Bayır, Dk. 45 Bekir Yılmaz (Beypiliç Boluspor)



