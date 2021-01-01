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Iverson: "NFL'de, NBA'de olduğumdan daha iyi olurdum!"

NBA efsanesi Allen Iverson, NFL'de (Amerikan Futbolu Ligi) NBA'de olduğundan daha iyi bir oyuncu olabileceğine inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Allen Iverson, NFL'de (Amerikan Futbolu Ligi) NBA'de olduğundan daha iyi bir oyuncu olabileceğine inandığını söyledi.

Iverson, Amerikan futbolu becerilerinin geçmişteki basketbol becerilerinden çok daha iyi olduğuna inandığını belirtti.

Eski NFL yıldızı Shannon Sharpe, Club Shay Shay programına konuk olan Iverson'a, basketbol ve NBA yerine Amerikan futbolunu tercih etseydi daha iyi bir NFL kariyerine sahip olabileceğine inanıp inanmadığını sordu.

Bu konuda kendine oldukça güvenerek yanıt veren eski Philadelphia 76ers süperstarı, "ilk aşkını" oynasaydı çok daha iyi olacağına olan inancını şöyle dile getirdi:

"Kendini beğenmiş ya da kibirli gözükmek istemiyorum ama Amerikan futbolunda, basketboldakinden daha iyi bir oyuncu olurdum. Bu basketbol tanrılarına veya benim için birçok şeyi mümkün kılan basketbola saygısızlık değil. Ama futbol benim ilk aşkımdı."

Iverson, Georgetown Üniversitesi'nde kolej basketbolu peşinde koşmadan önce, lisede çoğunlukla quarterback pozisyonunda Amerikan futbolu oynamış, küçük yaşta lise takımını eyalet şampiyonluğuna taşımıştı.


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