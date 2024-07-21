Ivan Rakitic ülkesine döndü!

Al Shabab'tan ayrılan Ivan Rakitic, Hajduk Split ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ivan Rakitic ülkesine döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2024 09:52
Son güncelleme 21 Temmuz 2024 09:55
Al Shabab'tan ayrılan Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic'in yeni adresi resmen açıklandı. 36 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Hırvatistan takımlarından Hajduk Split ile anlaştı.

2023/2024 sezonu kış transfer döneminde Sevilla'dan Al-Shabab takımına giden Hırvat oyuncu Hajduk Split takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Al Shabab takımında 8 maçta forma giyen Rakitic, 1 gol 1 asistlik performansla oynamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery