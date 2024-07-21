Al Shabab'tan ayrılan Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic'in yeni adresi resmen açıklandı. 36 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Hırvatistan takımlarından Hajduk Split ile anlaştı.
2023/2024 sezonu kış transfer döneminde Sevilla'dan Al-Shabab takımına giden Hırvat oyuncu Hajduk Split takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Al Shabab takımında 8 maçta forma giyen Rakitic, 1 gol 1 asistlik performansla oynamıştı.
2023/2024 sezonu kış transfer döneminde Sevilla'dan Al-Shabab takımına giden Hırvat oyuncu Hajduk Split takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Al Shabab takımında 8 maçta forma giyen Rakitic, 1 gol 1 asistlik performansla oynamıştı.
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