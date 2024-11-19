İtalya'dan Türkiye'ye taşınan rekabet

'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile

'da oynadığı yıllarda gol adına kırmadık rekor bırakmadı.



Fakat bir konuyu asla aklından çıkaramadı. İmmobile Lazio'da forma giyerken

'nin santrforu Dzeko da ezeli rakip

'da gollerini sıralıyordu. İmmobile Lazio'ya transfer olduğu sezonda 23 gol atmasına rağmen Capocannoniere'yi (Seri A Gol Krallığı) 29 gol atan ezeli rakip Roma'nın forveti

'ya kaptırmıştı. Bir sonraki sezon da ise İnter'li İcardi ile 29'ar golle bu unvanı paylaşmışlardı. İşte yıllar sonra bu ezeli rekabet İmmobile'nin transferi ile

'de kendini buldu.

'daki hesap

'ye taşındı. Gol Krallığı Yarışı'nda İmmobile 8 golle lider bulunuyor. İkinci sırada ise Dzeko yer alıyor. İcardi sezon başında sakatlığı nedeniyle oynama fırsatı az bulunca gerilerde kaldı.

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