İsviçre sürprizi yaptı, Katar biletini kaptı

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İsviçre, sahasında Bulgaristan'ı 4-0 yenerek liderliğe yükseldi ve Dünya Kupası biletini aldı.

, Fotoğraf; EPA
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İsviçre sürprizi yaptı, Katar biletini kaptı
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16 Kasım 2021 00:53
Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İsviçre, deplasmanda Bulgaristan'a konuk oldu.

Swissporarena'da oynanan maçı İsviçre 4-0 kazandı, İtalya'nın Kuzey İrlanda'ya puan vermesiyle Dünya Kupası biletini almayı başardı.

Karşılaşmada İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 48'de Okafor, 57'de Vargas, 72'de Itten ve 90+1'de Freuller kaydetti.

Bu sonuçla İsviçre grupta puanını 18'e yükseltti ve İtalya'nın üzerine çıkarak zirveye çıkarak Katar biletini aldı. Bulgaristan ise 8 puanda kalarka grupları 4. sırada tamamladı.


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