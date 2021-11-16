İsviçre sürprizi yaptı, Katar biletini kaptı

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İsviçre, deplasmanda Bulgaristan'a konuk oldu.
Swissporarena'da oynanan maçı İsviçre 4-0 kazandı, İtalya'nın Kuzey İrlanda'ya puan vermesiyle Dünya Kupası biletini almayı başardı.
Karşılaşmada İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 48'de Okafor, 57'de Vargas, 72'de Itten ve 90+1'de Freuller kaydetti.
Bu sonuçla İsviçre grupta puanını 18'e yükseltti ve İtalya'nın üzerine çıkarak zirveye çıkarak Katar biletini aldı. Bulgaristan ise 8 puanda kalarka grupları 4. sırada tamamladı.
Swissporarena'da oynanan maçı İsviçre 4-0 kazandı, İtalya'nın Kuzey İrlanda'ya puan vermesiyle Dünya Kupası biletini almayı başardı.
Karşılaşmada İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 48'de Okafor, 57'de Vargas, 72'de Itten ve 90+1'de Freuller kaydetti.
Bu sonuçla İsviçre grupta puanını 18'e yükseltti ve İtalya'nın üzerine çıkarak zirveye çıkarak Katar biletini aldı. Bulgaristan ise 8 puanda kalarka grupları 4. sırada tamamladı.