UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk hafta maçında Lugano ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi.
Letzigrund'daki mücadelede iki takımın da atakları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından iki takım da gruplara birer puanla başladı.
Lugano, ikinci haftada Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Bodo/Glimt sahasında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.
Letzigrund'daki mücadelede iki takımın da atakları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından iki takım da gruplara birer puanla başladı.
Lugano, ikinci haftada Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Bodo/Glimt sahasında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.