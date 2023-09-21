İsviçre'de gol sesi çıkmadı!

Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın da yer aldığı D Grubu'nda oynanan Lugano - Bodo/Glimt karşılaşması 0-0 sona erdi.

Haber; Sporx.com
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İsviçre'de gol sesi çıkmadı!
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21 Eylül 2023 23:59
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk hafta maçında Lugano ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi.

Letzigrund'daki mücadelede iki takımın da atakları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da gruplara birer puanla başladı.

Lugano, ikinci haftada Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Bodo/Glimt sahasında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

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