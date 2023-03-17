İstenmeyen adam Dele Alli!

Sezon başı büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer edilen Dele Alli, istenilen performansı veremedi. İngiliz futbolcu için siyah-beyazlı kulüp son kararını verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstenmeyen adam Dele Alli!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2023 11:06
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcular ile dikkat çekti. Bu yıldızların arasında en dikkat çeken futbolcu, bir dönem 100 milyon euro bonservis bedeli olan İngiliz futbolcu Dele Alli oldu.

Siyah-beyazlı ekibe büyük umutlar ile transfer edilen Dele Alli, aldığı süre boyunca istenilen performansı veremedi ve Beşiktaş kurmayları Dele Alli için son kararını verdi.

The Athletic'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Dele Alli'nin bonservisini almayacak. Yine haberde yer alan bilgiye göre; oyuncunun 8 milyon Pound değerinde opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş'ın bu opsiyonu kullanmamasının yanı sıra; Everton'ın da sezon sonu takıma dönecek olan 26 yaşındaki orta sahayla yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi.

Oyuncunun Everton'daki sözleşmesi de 2024 yazında sona erecek ancak Premier Lig ekibinin sözleşme sonunu beklemeden yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

MK Dons altyapısından gelen oyuncu, en parlak dönemini Tottenham'da geçirmiş ve Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselmişti. Pochettino'nun göz bebeği olan Dele Alli, Arjantinli teknik direktörün ayrılığının ardından dikiş tutturamadı.

'SANKİ HİÇ GÜCÜ YOK'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelmişti. Siyah-beyazlıların gündemini değerlendiren tecrübeli teknik direktör, Tottenham'dan kiralanan Dele Alli konusunda açık konuşmuştu. Şenol Güneş, Dele Alli'den verim alamadığı için rahatsız olduğunu belirterek, "Dele Alli'nin problemi yok. Çok mütevazi bir oyuncu, çalışıyor, koşuyor. Top kazanmaya başladı. Top kullanma ve şut atmada sıkıntısı var. Sanki hiç gücü yok. Talihsizlik mi, bu böyle mi bilemiyorum. Verim alamadım, rahatsızım" ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş forması giyen Dele Alli, bu sezon siyah-beyazlı forma ile toplam 1 resmi müsabakaya çıktı. İngiliz futbolcu söz konusu maçlarda 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery