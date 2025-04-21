İşte Türkiye Kupası'nda hakemler

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Türkiye Kupası'nda hakemler
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21 Nisan 2025 13:04
Son güncelleme 21 Nisan 2025 13:35
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

Salı:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy

24 Nisan Perşembe:

20.30: Trabzonspor-Göztepe: Cihan Aydın

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