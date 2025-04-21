İşte Türkiye Kupası'nda hakemler

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy
24 Nisan Perşembe:
20.30: Trabzonspor-Göztepe: Cihan Aydın
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy
24 Nisan Perşembe:
20.30: Trabzonspor-Göztepe: Cihan Aydın