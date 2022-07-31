SZALAI SON ANTRENMANA KATILMADI

TRANSFERDE BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDE

SÖZLEŞME DURUMU VE BEDELİ

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai'nin adı transferde birçok takımla anılıyor. Futbolcu, son yapılan antrenmana katılmadı.Yayıncı kuruluşun haberine göre; Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, ağrıları sebebiyle bugünkü antrenmana çıkmadı.Bilindiği üzere Fenerbahçe ile 24 yaşındaki futbolcunun sözleşimesi Haziran 2025'e kadar devamm ediyor. Szalai'ye Wolfsburg, Fulham, Bologna ve Valencia gibi kulüpler ilgi gösteriyor.Transfermarkt verilerine göre; Attila Szalai'ye 12 milyon euro değer biçiliyor. Futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi devam eden futbolcu kadrodan ayrılmadan önce sarı-lacivertliler Luan Peres'i transfer etmişti.