İşte Szalai'nin antrenmana katılmama sebebi!

Fenerbahçe'de başarılı bir performans ortaya koyan ve transferde gözde isimlerden biri olan Attila Szalai, sarı-lacivertlilerin son antrenmanına katılmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Szalai'nin antrenmana katılmama sebebi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2022 16:12
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai'nin adı transferde birçok takımla anılıyor. Futbolcu, son yapılan antrenmana katılmadı.

SZALAI SON ANTRENMANA KATILMADI

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, ağrıları sebebiyle bugünkü antrenmana çıkmadı.

TRANSFERDE BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDE

Bilindiği üzere Fenerbahçe ile 24 yaşındaki futbolcunun sözleşimesi Haziran 2025'e kadar devamm ediyor. Szalai'ye Wolfsburg, Fulham, Bologna ve Valencia gibi kulüpler ilgi gösteriyor.

SÖZLEŞME DURUMU VE BEDELİ

Transfermarkt verilerine göre; Attila Szalai'ye 12 milyon euro değer biçiliyor. Futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi devam eden futbolcu kadrodan ayrılmadan önce sarı-lacivertliler Luan Peres'i transfer etmişti.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ