Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai'nin adı transferde birçok takımla anılıyor. Futbolcu, son yapılan antrenmana katılmadı.
SZALAI SON ANTRENMANA KATILMADI
Yayıncı kuruluşun haberine göre; Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, ağrıları sebebiyle bugünkü antrenmana çıkmadı.
TRANSFERDE BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDE
Bilindiği üzere Fenerbahçe ile 24 yaşındaki futbolcunun sözleşimesi Haziran 2025'e kadar devamm ediyor. Szalai'ye Wolfsburg, Fulham, Bologna ve Valencia gibi kulüpler ilgi gösteriyor.
SÖZLEŞME DURUMU VE BEDELİ
Transfermarkt verilerine göre; Attila Szalai'ye 12 milyon euro değer biçiliyor. Futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi devam eden futbolcu kadrodan ayrılmadan önce sarı-lacivertliler Luan Peres'i transfer etmişti.
SZALAI SON ANTRENMANA KATILMADI
Yayıncı kuruluşun haberine göre; Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, ağrıları sebebiyle bugünkü antrenmana çıkmadı.
TRANSFERDE BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDE
Bilindiği üzere Fenerbahçe ile 24 yaşındaki futbolcunun sözleşimesi Haziran 2025'e kadar devamm ediyor. Szalai'ye Wolfsburg, Fulham, Bologna ve Valencia gibi kulüpler ilgi gösteriyor.
SÖZLEŞME DURUMU VE BEDELİ
Transfermarkt verilerine göre; Attila Szalai'ye 12 milyon euro değer biçiliyor. Futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi devam eden futbolcu kadrodan ayrılmadan önce sarı-lacivertliler Luan Peres'i transfer etmişti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ