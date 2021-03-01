İşte Süper Lig'de 28. hafta hakemleri

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Süper Lig'de 28. hafta hakemleri
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01 Mart 2021 12:30
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

İşte haftanın hakemleri;

2 Mart Salı

16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği
Hakem: Bahattin Şimşek

19.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
Hakem: Halis Özkahya

3 Mart Çarşamba

13.30 BB Erzurumspor - Fatih Karagümrük
Hakem: Ali Şansalan

16.00 DG Sivasspor - Atakaş Hatayspor
Hakem:  Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor
Hakem: Ali Palabıyık

19.00 Hes Kablu Kayserispor - Çaykur Rizespor
Hakem: Hüseyin Göçek

19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray
Hakem: Halil Umut Meler

4 Mart Perşembe

Aytemiz Alanyaspor - Göztepe
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
Hakem: Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
Hakem: Ümit Öztürk



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