İşte Süper Lig'de 28. hafta hakemleri

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
İşte haftanın hakemleri;
2 Mart Salı
16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği
Hakem: Bahattin Şimşek
19.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
Hakem: Halis Özkahya
3 Mart Çarşamba
13.30 BB Erzurumspor - Fatih Karagümrük
Hakem: Ali Şansalan
16.00 DG Sivasspor - Atakaş Hatayspor
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor
Hakem: Ali Palabıyık
19.00 Hes Kablu Kayserispor - Çaykur Rizespor
Hakem: Hüseyin Göçek
19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray
Hakem: Halil Umut Meler
4 Mart Perşembe
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
Hakem: Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
Hakem: Ümit Öztürk
İşte haftanın hakemleri;
2 Mart Salı
16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği
Hakem: Bahattin Şimşek
19.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
Hakem: Halis Özkahya
3 Mart Çarşamba
13.30 BB Erzurumspor - Fatih Karagümrük
Hakem: Ali Şansalan
16.00 DG Sivasspor - Atakaş Hatayspor
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor
Hakem: Ali Palabıyık
19.00 Hes Kablu Kayserispor - Çaykur Rizespor
Hakem: Hüseyin Göçek
19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray
Hakem: Halil Umut Meler
4 Mart Perşembe
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
Hakem: Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
Hakem: Ümit Öztürk