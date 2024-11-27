İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri!

Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
İşte haftanın hakemleri:
Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün
Adana Demirspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan
Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay
Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın
Galatasaray - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu
Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
İşte haftanın hakemleri:
Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün
Adana Demirspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan
Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay
Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın
Galatasaray - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu
Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam