İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri!

Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com
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İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri!
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27 Kasım 2024 13:08
Son güncelleme 27 Kasım 2024 13:11
Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

İşte haftanın hakemleri:

Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün
Adana Demirspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan
Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay
Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın
Galatasaray - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu
Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

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