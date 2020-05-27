İşte Sergen Yalçın'ın kaleci gözdesi

Karius'un ayrılmasının ardından kaleci arayışı içinde olan Beşiktaş Volkan Babacan'ın ardından PSV'nin Utrecht'te kiralık olarak forma giyen file bekçisi Jeroen Zoet'i de listesine aldı.

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İşte Sergen Yalçın'ın kaleci gözdesi
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27 Mayıs 2020 08:29
Karius'un ayrılmasının ardından kaleci arayışı içinde olan Beşiktaş Volkan Babacan'ın ardından PSV'nin Utrecht'te kiralık olarak forma giyen file bekçisi Jeroen Zoet'i de listesine aldı.

29 yaşındaki Hollandalı kalecinin menajeriyle temasa geçildiği PSV ile görüşmenin de an meselesi olduğu gelen haberler arasında. Zoet'in PSV ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın şartların da uygun olması durumunda bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

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