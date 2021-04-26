İşte şampiyonluk yolunda kalan maçlar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışında son 5 maçlık kritik viraja girildi.

Haber; Sporx.com
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İşte şampiyonluk yolunda kalan maçlar
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26 Nisan 2021 13:37
Süper Lig'de Beşiktaşve Galatasaray'ın kazandığı haftada, Fenerbahçe de sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek sarı kırmızılılardan ikincilik koltuğunu geri aldı ve Beşiktaş ile de puan farkını 3'e düşürdü

Şampiyonluk yolunda lider Beşiktaş'ın, ikinci Fenerbahçe'nin ve 3. sıradaki Galatasaray'ın 5'er maçları bulunuyor. Tüm maçlarını kazanan takımın 15 puan alma şansı var.

38. haftada çarşamba günü Beşiktaş, Rizespor deplasmanına gidecek. Galatasaray sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Perşembe günü ise Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI ÇOK KRİTİK

Bitime üç hafta kala oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi şampiyonluğun düğümünü çözecek. Karşılaşmadan çıkacak sonuç Fenerbahçe için de büyük önem taşıyacak.

İşte bitime sayılı haftalar kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları:

(75) BEŞİKTAŞ

Rizespor 
Hatayspor
Galatasaray
Karagümrük
Göztepe

(72) FENERBAHÇE

Alanyaspor
BB Erzurumspor
Ankaragücü
Sivasspor
Kayserispor

(69) GALATASARAY

Konyaspor 
Gençlerbirliği
Beşiktaş
Denizlispor
Yeni Malatyaspor





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