Süper Lig'de Beşiktaşve Galatasaray'ın kazandığı haftada, Fenerbahçe de sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek sarı kırmızılılardan ikincilik koltuğunu geri aldı ve Beşiktaş ile de puan farkını 3'e düşürdüŞampiyonluk yolunda lider Beşiktaş'ın, ikinci Fenerbahçe'nin ve 3. sıradaki Galatasaray'ın 5'er maçları bulunuyor. Tüm maçlarını kazanan takımın 15 puan alma şansı var.38. haftada çarşamba günü Beşiktaş, Rizespor deplasmanına gidecek. Galatasaray sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Perşembe günü ise Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına çıkacak.Bitime üç hafta kala oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi şampiyonluğun düğümünü çözecek. Karşılaşmadan çıkacak sonuç Fenerbahçe için de büyük önem taşıyacak.İşte bitime sayılı haftalar kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları:RizesporHataysporGalatasarayKaragümrükGöztepeAlanyasporBB ErzurumsporAnkaragücüSivassporKayserisporKonyasporGençlerbirliğiBeşiktaşDenizlisporYeni Malatyaspor