İşte Paulista'nın derbi sonrası gözyaşlarını tutamamasının nedeni!

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista'nın, siyah beyazlı takımın 2-1 kazandığı Galatasaray derbisi sonrasında gözyaşlarına hakim olamamasının nedeni belli oldu.

Haber; Cumhuriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte Paulista'nın derbi sonrası gözyaşlarını tutamamasının nedeni!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2025 12:08

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanan derbide Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerken, siyah beyazlı takımın stoperi Gabriel Paulista'nın maç sonrasında gözyaşlarını tutamaması dikkat çekmişti.

Spor yazarı Ali Ece, Vole YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Paulista'nın derbideki duygusal anlarının perde arkasında yaşananlarla ilgili konuştu ve şunları söyledi: 

"Gabriel Paulista, Galatasaray maçından sonra hüngür hüngür ağlamış." 

"GERİ DÖNMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞIYOR"

"Paulista ilk sakatlandığında, oyuncunun temsilcisiyle konuşmuştum. 'Bu oyuncu, Beşiktaş için savaşırken sakatlandı. Gaziantep FK maçında bırakırdı, öbür savunma oyuncularının hatasından golü yedirirdi. Geri dönmek için gerçekten çok uğraşıyor" demişti."

"OSİMHEN'E ÖZEL HAZIRLANMIŞ"

"Gabriel Paulista, Galatasaray maçına çok iyi hazırlanmış, özellikle Osimhen'e özel hazırlanmış." 

"ÇOK KARAKTERLİ BİR OYUNCU"

"Maçtan sonra hüngür hüngür ağlamasının sebebi de tamamen duygu boşalması. 'Her maçta son maçımmış gibi oynamak zorundayım. Bu takım, bana bu kadar para veriyor. Sözleşmemin karşılığını vermeliyim' diyormuş. Çok karakterli bir oyuncu."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery