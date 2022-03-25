İşte Muhammed Salah'ın gönlünde yatan takım

Liverpool ile uzun süredir sözleşme masasında olan ancak bir türlü anlaşamayan Muhammed Salah'ın gönlünde Barcelona'nın yattığı öne sürüldü.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Liverpool ile olan sözleşmesi 2023 yazında bitecek olan Mısırlı süper yıldız, İngiliz kulübünde daha fazla devam etmek istemiyor. Gayrıresmi kanallardan Barça ile Salah arasındaki flört başladı ve Katalanlar da Mısırlı yıldızın isteklerini karşılayacağına dair sözlerini iletti.



29 yaşındaki Muhammed Salah'ın kariyerinin en verimli döneminde Barcelona'da oynamak istediği ve bu hayaline önümüzdeki yaz aylarında kavuşmasının da büyük bir olasılık olduğuna vurgu yapıldı.



2017 yazında Roma'dan Liverpool'a 42 milyon euro bonservisle transfer olan Muhammed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 28 gol atıp 10 asist yaptı.





İLGİLİ VİDEO