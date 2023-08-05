İşte Malinovsky için Marsilya'nın Beşiktaş'tan istekleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi doğrultusunda Marsilya'nın Ukraynalı oyuncusu Ruslan Malinovsky'i gündemine aldı.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisine yanıt veren Marsilya, Malinovsky için Beşiktaş'tan 2 milyon euro kiralama ücreti ve 8 milyon euro opsiyonlu satın alma maddesi talep etti. Bu rakamları fazla bulan Beşiktaş'ın ise Marsilya ile yaptığı görüşmelerde indirim için çabaladığı belirtildi.
Haberde, oyuncunun Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve Marsilya'nın yeni sezon planlamasında Malinovsky'i düşünmediği belirtildi.
ŞENOL GÜNEŞ SICAK BAKIYOR
Marsilya'dan 2.3 milyon euro maaş alan oyuncunun 30 yaşında olması ve kulübün ekonomisini sarsmayacak bir maliyete sahip olması sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş'in de Malinovsky transferine sıcak baktığı kaydedildi.
RUSLAN MALINOVSKYI KİMDİR?
30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisine yanıt veren Marsilya, Malinovsky için Beşiktaş'tan 2 milyon euro kiralama ücreti ve 8 milyon euro opsiyonlu satın alma maddesi talep etti. Bu rakamları fazla bulan Beşiktaş'ın ise Marsilya ile yaptığı görüşmelerde indirim için çabaladığı belirtildi.
Haberde, oyuncunun Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve Marsilya'nın yeni sezon planlamasında Malinovsky'i düşünmediği belirtildi.
ŞENOL GÜNEŞ SICAK BAKIYOR
Marsilya'dan 2.3 milyon euro maaş alan oyuncunun 30 yaşında olması ve kulübün ekonomisini sarsmayacak bir maliyete sahip olması sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş'in de Malinovsky transferine sıcak baktığı kaydedildi.
RUSLAN MALINOVSKYI KİMDİR?
30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.