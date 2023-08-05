İşte Malinovsky için Marsilya'nın Beşiktaş'tan istekleri

çalışmalarını sürdürentakviyesi doğrultusundaUkraynalı oyuncusugündemine aldı.A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisine yanıt veren Marsilya, Malinovsky için Beşiktaş'tankiralama ücreti veopsiyonlu satın alma maddesi talep etti. Bu rakamları fazla bulan Beşiktaş'ın ise Marsilya ile yaptığı görüşmelerde indirim için çabaladığı belirtildi.Haberde, oyuncunun Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve Marsilya'nın yeni sezon planlamasında Malinovsky'i düşünmediği belirtildi.Marsilya'dan 2.3 milyon euro maaş alan oyuncunun 30 yaşında olması ve kulübün ekonomisini sarsmayacak bir maliyete sahip olması sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş'in de Malinovsky transferine sıcak baktığı kaydedildi.30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.