İşte Liverpool'un yeni hoca adayları

Liverpool, geçirdiği 9 sezonun ardından flaş bir kararla sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Jürgen Klopp'un yerine yeni teknik direktör adaylarını belirlemeye başladı.



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Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Liverpool'un öncelikli teknik direktör adayları Bayer Leverkusen'de harika bir sezon geçiren ve Bundesliga'da namağlup şekilde devam eden Xabi Alonso ve Brighton'da adından sıkça söz ettiren Roberto De Zerbi.



Xabi Alonso kendisine gelen şu Liverpool sorusuna şöyle bir yanıt verdi:



"Spekülasyonlar normal ama odak noktam Bayer Leverkusen. Şu anda Leverkusen'de oyuncularımla birlikte çok mutluyum."



Ancak geçtiğimiz aylarda ise genç hoca Xabi Alonso'nun, Liverpool'dan gelecek teknik direktörlük teklifi için bonservissiz şekilde ayrılma maddesi olduğu da iddia edilmişti.



Ayrıca İngiliz ve Alman basınlarında Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Julian Nagelsmann'ın ciddi bir aday olduğu da söylendi.



