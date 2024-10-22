İşte Leonardo Bonucci'nin yeni görevi!

Futbola veda eden Leonardo Bonucci, İtalya U20 Milli Takımı'nın teknik heyetine katıldı.

Haber; Sporx.com ve Ajanslar, Fotoğraf; Imago
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İşte Leonardo Bonucci'nin yeni görevi!
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22 Ekim 2024 19:13
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forma giyen ve sezonun sona ermesiyle futbolu bırakan Leonardo Bonucci'nin yeni adresi belli oldu.

Bonucci, İtalya U20 Milli Takımı'nın teknik heyetine katıldı. 37 yaşındaki antrenör, teknik direktör Bernardo Corradi'nin yardımcılığını yapacak.

Leonardo Bonucci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Futbolu bırakma kararını çok önceden almıştım. Zaten aklımda 37 yaşında kariyerimi noktalama düşüncesi vardı ve bu kararı kendim aldım. En iyi kararları kendinizle barışık olduğunuzda alırsınız. Ben de öyle yaptım. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyiyim. Şimdi benim için yeni bir dönem başlıyor. Kariyerimi antrenör olma yönünde ilerletmek için çalışmalar yapacağım." demişti.

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