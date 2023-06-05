İşte kupa finalinin hakemi!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Başakşehir finalinin hakemi belli oldu.
İki takım arasında 11 Haziran'da oynanacak finalde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.
Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki final karşılaşması İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
İki takım arasında 11 Haziran'da oynanacak finalde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.
Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki final karşılaşması İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
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