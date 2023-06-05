İşte kupa finalinin hakemi!

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Haber; Sporx.com
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İşte kupa finalinin hakemi!
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05 Haziran 2023 20:32
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Başakşehir finalinin hakemi belli oldu.

İki takım arasında 11 Haziran'da oynanacak finalde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki final karşılaşması İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

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