İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve transferi gündemde olan Wilfried Zaha ile birlikte Sergio Oliveira kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:
Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve transferi gündemde olan Wilfried Zaha ile birlikte Sergio Oliveira kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:
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