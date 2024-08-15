İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu

Galatasaray, Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu
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15 Ağustos 2024 15:53
Son güncelleme 15 Ağustos 2024 15:54
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve transferi gündemde olan Wilfried Zaha ile birlikte Sergio Oliveira kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:




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