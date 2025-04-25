İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep kadrosu!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı..

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep kadrosu!
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25 Nisan 2025 20:02
Son güncelleme 25 Nisan 2025 20:43
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Allan Saint-Maximin, Mert Müldür ve Sofyan Amrabat'ın hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

Tedavi süren Mert Hakan Yandaş'ın da kamp kadrosuna dahil edilmediği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.





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