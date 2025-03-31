Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2 Nisan Çarşamba günü günü oynanacak derbide hakem Cihan Aydın görev alacak.
İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakemi belirledi.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2025 12:12
Son güncelleme 31 Mart 2025 12:17
Son güncelleme 31 Mart 2025 12:17
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak.
Galatasaray
- 12:22 Galatasaray'da oyuncuların yeri değişti, sistem hata verdi!
- 12:19 Brunson saha içi çalışmalara başladı, hedefi playofflar
- 12:18 Knicks ekibi Tucker'ı serbest bıraktı, gelecekte dönüşü mümkün
- 12:17 Lonzo: "Curry, bu jenerasyonun en etkili oyuncusu"
- 12:16 Redick, L.A. yangınlarına değindi, Lakers'ı "15-20 yıl" çalıştırmak istiyor
- 12:16 Durant ayak bileğini burktu, bugün MR çekilecek
- 12:12 İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi
- 11:57 Mourinho'dan derbi öncesi özel toplantı!
- 11:57 Serdal Adalı'dan derbi için özel prim!
- 11:51 Immobile'nin ayrılığı yakın: Derbideki neşter, iddiaları güçlendirdi!
- 11:41 Fenerbahçe yönetiminden prim sözü!
- 11:33 Galatasaray'da 'hedef maç' sendromu
- 11:24 Galatasaray'da "Ne alaka?" gündemi
- 11:20 Fatih Tekke: "Birlikte başaracağız"
- 11:20 Trabzonspor'un en büyük sorunu istikrar
- 11:15 Galatasaray'da 30 milyon Euro'luk fiyasko
- 11:07 Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat kararı!
- 11:06 Beşiktaş'ta namağlup şampiyonluk, zaferde büyük etken oldu
- 10:59 Gabriel Sara ortada yok
- 10:43 Okan Buruk: "Panik yapmaya gerek yok!"
- 10:42 Solskjaer'in neşteri, derbi zaferini getirdi!
- 10:36 Fenerbahçe'de kader haftası!
- 10:15 Urs Meier, Fenerbahçe derbisine de gelecek!
- 10:13 Fenerbahçe'de şampiyonluk inancı!
- 09:54 Şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılır mı?
- 09:52 Serdal Adalı: "Fenerbahçe'yi de yeneceğiz"
- 09:44 Beşiktaş'ta motivasyon klibi işe yaradı!
- 09:33 Arthur Zico'dan Talisca övgüsü!
- 09:28 Fenerbahçe ve Galatasaray'dan çifte kupa hayali
- 09:24 Beşiktaş'ı Portekizliler hayatta tutuyor!
- 09:20 NBA'de gergin gece! Pistons-Wolves maçında 5 oyuncu ve 2 koç atıldı!
- 08:47 Spor kulüplerinden Volkan Konak'a veda
- 23:56 Real Betis, derbide Sevilla'yı yendi!
- 23:45 Napoli'den Milan'a karşı geçit yok!
- 23:38 Lille, derbide Lens'i devirdi!
- 22:51 İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
- 22:35 Arsenal'de liste başı: Viktor Gyökeres
- 22:26 Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı'ndan büyük başarı
- 22:22 Deniz Öncü, ABD yarışını tamamlayamadı
- 22:13 İsmail Kartal: "Daha önce görmediğim şeyler görüyorum"
- 21:55 Robert Lewandowski'nin hedefi 100 gol!
- 21:29 Valencia'ya galibiyet için tek gol yetti
- 21:11 Kenan Yıldız: "Kariyerimin en güzel gollerinden"
- 20:58 Inter, ligde seriye bağladı!
- 20:49 İsmail Kartal ligde ilk kez kaybetti!
- 20:24 Manchester City ikinci yarıda uyandı ve yarı finale yükseldi!
- 20:23 Borussia Dortmund, iki maç sonra kazandı!
- 19:42 Beşiktaş BOA, yarı finale yükseldi!
- 19:30 Zaha için geri dönüş ihtimali!
- 19:14 Barcelona'dan Girona karşısında sürpriz yok!
- 18:43 Fenerbahçe'ye derbi öncesi iki müjde: Fred ve Çağlar
- 18:27 Union Berlin, Freiburg'un serisini bitirdi!
- 18:09 Farioli'den Hollanda'da rekor!
- 18:04 Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 5. ayağı tamamlandı
- 18:00 Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz ayağının ikinci yarışını kazandı
- 17:58 Fiorentina, Atalanta'yı tek golle geçti!
- 17:49 Kylian Mbappe'den Ronaldo için açıklama!
- 17:37 Beşiktaş'tan derbiye dev prim!
- 17:27 Galatasaray, evinde kaybetti!
- 17:24 Ajax, Farioli ile şampiyonluğa yürüyor!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Real Betis, derbide Sevilla'yı yendi!
Napoli'den Milan'a karşı geçit yok!
Lille, derbide Lens'i devirdi!
Arsenal'de liste başı: Viktor Gyökeres
Robert Lewandowski'nin hedefi 100 gol!
Valencia'ya galibiyet için tek gol yetti
Kenan Yıldız: "Kariyerimin en güzel gollerinden"
Inter, ligde seriye bağladı!
Manchester City ikinci yarıda uyandı ve yarı finale yükseldi!
Borussia Dortmund, iki maç sonra kazandı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
-
2
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması!
-
3
Galatasaray için Abbosbek Fayzullaev açıklaması
-
4
Inter, Taremi yerine Immobile'yi düşünüyor!
-
5
İsmail Kartal: "Daha önce görmediğim şeyler görüyorum"
-
6
Arsenal'de liste başı: Viktor Gyökeres
-
7
Ancelotti, Arda Güler'in oyunundan memnun
-
8
Kenan Yıldız: "Kariyerimin en güzel gollerinden"
-
9
Napoli'den Milan'a karşı geçit yok!
-
10
Galatasaray'da "Ne alaka?" gündemi
EN ÇOK YORUMLANANLAR