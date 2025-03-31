İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakemi belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi
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31 Mart 2025 12:12
Son güncelleme 31 Mart 2025 12:17

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2 Nisan Çarşamba günü günü oynanacak derbide hakem Cihan Aydın görev alacak.

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