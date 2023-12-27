Yunan devi Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'in maaşı belli oldu.Yunan basınına göre; 1.5 yıllığına Panathinaikos ile el sıkışan Fatih Terim, Yunan ekibinden yıllık 900 bin euro; toplamda ise 1.35 milyon euro maaş alacak.Daha önce iki kez yurt dışında takım çalıştıran Fatih Terim, 3. seferine çıkıyor. 2000-2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçen Terim, burada gösterdiği performans ile taraftarın gönlünü fethederken takımını İtalya Kupası'nda finale kadar çıkardı. Ancak sonrasında başkan Cecchi Gori ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından istifa etmişti.Bir sonraki yıl ise Milan'la el sıkışan deneyimli çalıştırıcı, 14 maçta 8 galibiyetle yoluna devam ederken görevden alınmıştı.Fatih Terim'in ekibinde Necati Ateş, Tuğberk Tanrıvermiş ve Mert Çetin de yer alacak. Hoca ve ekibi hemen mesaye başlayacak.