İşte Fatih Terim'in maaşı

Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan Fatih Terim'in maaşı belli oldu.

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İşte Fatih Terim'in maaşı
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27 Aralık 2023 14:19
Yunan devi Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'in maaşı belli oldu.

Yunan basınına göre; 1.5 yıllığına Panathinaikos ile el sıkışan Fatih Terim, Yunan ekibinden yıllık 900 bin euro; toplamda ise 1.35 milyon euro maaş alacak.

3. AVRUPA SEFERİ

Daha önce iki kez yurt dışında takım çalıştıran Fatih Terim, 3. seferine çıkıyor. 2000-2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçen Terim, burada gösterdiği performans ile taraftarın gönlünü fethederken takımını İtalya Kupası'nda finale kadar çıkardı. Ancak sonrasında başkan Cecchi Gori ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından istifa etmişti.

Bir sonraki yıl ise Milan'la el sıkışan deneyimli çalıştırıcı, 14 maçta 8 galibiyetle yoluna devam ederken görevden alınmıştı.

İŞTE FATİH TERİM'İN EKİBİ

Fatih Terim'in ekibinde Necati Ateş, Tuğberk Tanrıvermiş ve Mert Çetin de yer alacak. Hoca ve ekibi hemen mesaye başlayacak. 

 
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