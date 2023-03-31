İşte Domenec Torrent'in yeni takımı

Galatasaray ile geçen sezon sonunda ayrıldıktan sonra başka bir takımla çalışmayan Torrent'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



İspanyol spor gazetesi AS'ın haberine göre;, Fransız teknik adam Herve Renard'ın ayrıldığı Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına Torrent'in geçeceğini yazdı. Haberde Torrent'in en güçlü aday olduğu ileri sürüldü.



Suudi Arabistan yetkilileriyle bir görüşme yapan Torrent'in teklifi kabul ettiğinin altı çizildi



60 yaşındaki teknik adamla uzun süreli bir sözleşme imzalanacağı da belirtildi.



TORRENT'İN KARİYERİ



Uzun süre Pep Guardiola'nın yardımcı antrenörlüğünü yapan Pep Guardiola; New York City, Flamengo ve Galatasaray'da teknik direktörlük yaptı.



Galatasaray, Torrent ile birlikte 20 resmi maçta 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet alırken; 28 gol atıp 31 gol yerdi.





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