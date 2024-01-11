İşte Beşiktaş'ın, Bakasetas planı

Teknik patron Fernando Santos'un talepleri doğrultusunda ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'ın durumunu yakından takip ediyor.
RESMİ TEMAS YOK
Siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibiyle sözleşme yenilemek için anlaşma sağlayamayan Bakasetas konusunda henüz resmi bir girişimde bulunmadı.
Yönetimin, Trabzonspor'un yanı sıra yetenekli oyuncuyla herhangi bir temas kurmadığı aktarıldı.
GÖZLER SEZON SONUNDA
Trabzonspor 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bakasetas'ı ara transferde elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Siyah-beyazlılar ise sözleşmesi 5 ay sonra biteceği için bu bedeli ödemeye yanaşmıyor.
Beşiktaş'ın Yunan futbolcuyu bedelsiz transfer etmenin hesaplarını yaptığı ve bu nedenle sezon sonunu bekleyeceği ifade ediliyor.
17 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 resmi maça çıkan Anastasios Bakasetas bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
RESMİ TEMAS YOK
Siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibiyle sözleşme yenilemek için anlaşma sağlayamayan Bakasetas konusunda henüz resmi bir girişimde bulunmadı.
Yönetimin, Trabzonspor'un yanı sıra yetenekli oyuncuyla herhangi bir temas kurmadığı aktarıldı.
GÖZLER SEZON SONUNDA
Trabzonspor 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bakasetas'ı ara transferde elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Siyah-beyazlılar ise sözleşmesi 5 ay sonra biteceği için bu bedeli ödemeye yanaşmıyor.
Beşiktaş'ın Yunan futbolcuyu bedelsiz transfer etmenin hesaplarını yaptığı ve bu nedenle sezon sonunu bekleyeceği ifade ediliyor.
17 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 resmi maça çıkan Anastasios Bakasetas bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.