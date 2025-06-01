İşte Beşiktaş'ın Avrupa yolu!

Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ın Avrupa yolu belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlılar, bu turda ilk maçına 24 Temmuz'da çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlılar, bu turda ilk maçına 24 Temmuz'da çıkacak.