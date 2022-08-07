İşte Batuhan Karadeniz'in yeni adresi!

TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Batuhan Karadeniz'i transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Santrfor mevkinde oynayan, kariyerinde sayısız başarı bulunan milli futbolcu Batuhan Karadeniz ile 2022-23 futbol sezonu için transfer komitemizin göstermiş olduğu yoğun çalışma ve emek sonucu anlaşma sağlanmıştır." denildi.



Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig ekibi Iğdır FK'da forma giymişti.



31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor ve 1461 Trabzon formaları da giydi.





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