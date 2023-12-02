2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da gerçekleştirildi. A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu.
İŞTE GRUPLAR
A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre
B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya
C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan
D GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda, Play-off kazananı (A Kazananı) / Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya
E GRUBU:Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off kazanını (B kazananı) / İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda
F GRUBU: Portekiz, Türkiye, Çekya, Playoff kazananı (C kazanan) / Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg
EURO 2024 Fikstürümüz
18 Haziran, Playoff C, Dortmund
22 Haziran, Portekiz, Dortmund
26 Haziran, Çekya, Hamburg
İŞTE GRUPLAR
A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre
B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya
C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan
D GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda, Play-off kazananı (A Kazananı) / Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya
E GRUBU:Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off kazanını (B kazananı) / İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda
F GRUBU: Portekiz, Türkiye, Çekya, Playoff kazananı (C kazanan) / Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg
EURO 2024 Fikstürümüz
18 Haziran, Playoff C, Dortmund
22 Haziran, Portekiz, Dortmund
26 Haziran, Çekya, Hamburg
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